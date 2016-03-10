"اتصالات" ترفع توزيعاتها وتعيِن "دويدار" رئيسا تنفيذيا

أوصت مجموعة اتصالات الإماراتية بتوزيع أرباح بواقع 40 فلسا للسهم، أي 0.4 درهم للسهم، للنصف الثاني من عام 2015.

وبهذه التوزيعات يكون مجموع الأرباح الموّزعة لعام 2015 80 فلسا للسهم، بالمقارنة مع 70 فلسا للسهم وعشرة بالمئة أسهم منحة، في عام 2014.

وكانت اتصالات قد سجلت تراجعا في أرباحها السنوية للعام الماضي بنسبة 4%، إلى حوالي 8.25 مليار درهم.

كما قامت "اتصالات" بتعيين حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا بالإنابة، وذلك حتى إعادة هيكلة المجموعة في نهاية يونيو المقبل.

ويأتي تعيين الدُوَيدَر بعد قبول مجلس الإدارة استقالة "أحمد جلفار" من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك لأسباب شخصية، بحسب بيان الشركة.

يذكر أن "جلفار" كان قدّ شغل هذا المنصب منذ عام 2011.

وتمتلك حكومة الإمارات العربية المتحدّة تمتلك 60% من أسهم اتصالات.