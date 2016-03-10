الخطوط السعودية و"ترابط" توقعان اتفاقيات بيع واستحواذ

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة ترابط، الشريك في شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، على اتفاقيات البيع والاستحواذ التي آلت إلى "السعودية" بموجبها النسبة المقدَّرة بـ 30% التي تمتلكها شركة ترابُط في شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران "ساعي".

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في سياق تنفيذ خطة المؤسسة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة ومبادرات برنامج التحوُّل التي تستهدف أن تكون المؤسسة ناقلاً جوياً عالمياً رافعاً شعار الوطن بكل فخر واعتزاز وحريصاً على إرضاء ضيوفه والعمل وِفق أُسس تجارية وبقدرات تنافسية حول العالـم بسواعد كوادر وطنية طموحة والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة وترشيد الـمصروفات، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

إضافة إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة المكمِّلة لعمل المؤسسة التي تتميَّز بمزايا تنافسية مثل نشاط الشركة.

وتهدف المؤسسة من هذا الاستحواذ إلى توحيد الإجراءات وتطويرها بما ينعكس على جودة خدماتها لضيوفها الذين يحتلون الأولوية القصوى في أولويات عمل المؤسسة وكافة منسوبيها، إضافة إلى توحيد أهداف شركة "ساعي" وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بما يتلاءم مع خطط المؤسسة لخدمة ضيوفها ومواءمتها مع برامج التحول والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والشركة.

يذكر أن شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران من أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة هندسة وصيانة الطائرات في الشرق الأوسط ويعمل فيها أكثر من خمسة آلاف موظف مؤهلين تأهيلاً فنياً وفق المعايير العالمية وتتجاوز نسبة السعوديين فيها 90 في المائة، كما أن الشركة بلغت مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع لصيانة الطائرات في مدينة جدة.