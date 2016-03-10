85.5 مليار القيمة المضافة للقطاع السياحي في السعودية

كشفت إحصائية حديثه صادرة من "مركز المعلومات والأبحاث السياحية"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، أن القيمة المضافة للقطاع السياحي بالسعودية بلغت 85.5 مليار ريال سعودي، وقالت الإحصائية التي حصلت "العربية.نت" إن هذه القيمة يتوقع أن تبلغ 118. مليار ريال بحلول عام 2020 .

وتعرف القيمة المضافة في الاقتصاديات المتقدمة بأنها أرباح العناصر المساهمة في صناعة المنتج النهائي أو الخدمة الأساسية ، حيث إن تقديم أي خدمة معينة أو إنتاج سلعة ما، يتطلب وجود عناصر متعددة يتم من خلالها تقديم هذه الخدمة، وقد تكون هذه العناصر خدمات أو تسويق أو عمالة أو ضرائب أو منتجات أو صيانة أو غيرها.

وقسمت الإحصائية أنشطة القطاع السياحي بالسعودية إلى ثلاثة أنواع، السياحة المحلية وهي التي يقوم بها سكان السعودية داخل المملكة، والسياحة المغادرة وتمثل الأنشطة التي يقوم بها سكان السعودية حين سفرهم وإقامتهم في وجهات خارج البلاد، وأخيرا السياحة الوافدة وهي السياحة التي يقوم بها الوافدون من غير سكان المملكة داخل المملكة.

وقالت الإحصائية التي استقت معلوماتها من خمس جهات حكومية وعالمية وهي مؤسسة النقد العربي والهيئة العامة للإحصاء والاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة السياحة العالمية والهيئة العامة للطيران المدني، إن إجمالي الحركة السياحية المحلية في السعودية بلغت 50.7 مليون رحلة، أنفق فيها السعوديون 47.1 مليار ريال سعودي، وذلك كمصاريف وتكاليف في 248.7 ألف ليلة.

وفيما يتعلق بالسياحة المغادرة، فقد صرف السعوديون ما يقارب 52.8 مليار ريال سعودي، وذلك من خلال 19 مليون رحلة دولية، أما السياحة الوافدة الى السعودية فقد قدرتها الإحصائية بـ 19 مليون رحلة، أنفق فيها الوافدون 52.8 مليار ريال سعودي، وذلك كمصاريف وتكاليف لـمجموع 195.6 ليلة قضوها في السعودية.

وحول الوظائف التي يوفرها القطاع، قالت الإحصائية إنها بلغت 882.9 ألف وظيفة، فضلا عن الوظائف غير المباشرة والتي تقدر بـ 132.4 ألف وظيفة، وتبلغ نسبة السعوديين منهم 27.8% وهو ما يمثل نسبة 8.3% من مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، فيما قالت الإحصائية إن القطاع بات يمثل 2.9 من إجمالي الناتج القومي السعودي وهو ما يشكل 5.0% من إجمالي إنتاج القطاع غير النفطي بالسعودية.

وكتوقعات مستقبلية قالت الإحصائية إن قطاع السياحة بالسعودية من المتوقع أن تصل نسبته في الناتج المحلي 3.1% وذلك بحلول العام 2020، فيما ستبلغ القيمة المضافة 118.8 مليار ريال سعودي، أما عن الوظائف المباشرة فقد توقعت الإحصائية أن تبلغ 1.187 ألف وظيفة بحلول 2020، فيما سيبلغ الإنفاق على الرحلات السياحة الوافدة 93.4 مليار والمحلية 81.4 مليار.

كما قالت الإحصائية إن عدد الفنادق المرخصة في السعودية يبلغ 1.446 ألف فندق، إضافة إلى 3.849 شقة مفروشة و5 آلاف فلة فندقية، و261 الف شقة فندقية، و44 ألف نزل سياحي ، و12 ألف فنادق طرق، و10 آلاف منتجع، كما أوضحت أن متوسط إشغال الفنادق في مناطق السعودية تبدأ من 56% إلى 72% ، وحول عدد السياح القادمين للشرق الأوسط قالت الإحصائية إنهم بلغوا 52.4 مليون شخص، وكانت حصة السعودية منهم ما يقارب 34.8 في المئة.