المال السهل خطر

كان حكيم بن حزام حكيما على اسمه لهذا استشاره امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ان يقرر لقريش اعطيات شهرية فقال حكيم: (يا امير المؤمنين ان قريشا اهل تجارة ومتى فرضت لهم عطاء تركوا تجارتهم فيأتي بعدك من يحبس عنهم العطاء فتكون التجارة قد خرجت من ايديهم).

هذا الرأي سبق الحكمة الشهيرة (علمني الصيد ولا تعطني سمكة كل يوم) وفي ذلك دلالة على خطورة المال السهل حين نقدمه لاولادنا بلا عمل فإنه يعودهم على الاتكالية والكسل والجنوح الى البطالة السافرة او المقنعة وفي ذلك تدمير للنفسية وتحطيم للكرامة واضعاف للقدرة الذاتية والقوة الملازمة فإن الانسان اذا ظل عاطلا عن العمل عدة سنوات قلما يصلح للعمل من جديد او يفلح فيه وهذا خطر آخر من اخطار البطالة ومساوئها التي لا تعد ولا تحصى.

ان اكتساب المال بالعمل الجاد والمثابرة والصبر يكسب صاحبه خبرة هائلة وقدرة دائمة على توليد المال وابتكار الافكار والاهم انه يبني شخصيته ويبعده عن التفاهة ويجعله يحقق ذاته ويكسب خبرة عظيمة بالحياة والناس.

ان إغداق المال على الاولاد يجعلهم يغرقون في الترف الرخو ويصابون بالخمول والخمود وقد يقعون في رذائل لا حصير لها، كما ان (السعودة الوهمية) تكريس للبطالة والكسل فوق انها تزوير.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"