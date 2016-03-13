بدء المرحلة الثانية من اكتتاب أولوية "متلايف"

تبدأ اليوم الأحد الموافق 13/03/2016، المرحلة الثانية من الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "الشركة"، وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 15/03/2016، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً كانوا من المساهمين المقيدين، أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة تداول الحقوق، بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة، ووفقاً لآلية طرح أسهم حقوق الأولوية المعتمدة في هيئة السوق المالية، فقد تم طرح حقوق الأولوية في المرحلة الأولى التي انتهت يوم الخميس 10/03/2016، وأتيح خلالها للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، كما أتيح لهم البيع الكلي أو الجزئي لما يملكونه من حقوق.

وأعلنت السعودي الهولندي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للاكتتاب في أسهم حقوق أولوية الشركة، أنه وبعد انتهاء الاكتتاب في المرحلتين الأولى والثانية، سيتم طرح الأسهم المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها على عدد من المؤسسات الاستثمارية لتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية. وسوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم، فسيتم إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وذلك خلال فترة الطرح المتبقي التي سوف تبدأ الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد 20/03/2016، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي 21/03/2016.