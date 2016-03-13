"سابك" تدرس دمج شركتي "سافكو" و"ابن البيطار" للأسمدة

أعلنت شركة "سابك" أنها تدرس الجدوى الاقتصادية لاستحواذ شركة "سافكو" التابعة لها، على كامل حصتها في الشركة الوطنية للأسمدة الكيمياوية "ابن البيطار".

وقالت "سابك" إنها تسعى لدمج شركتي "سافكو" و"ابن البيطار" بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يذكر أن "ابن البيطار" مملوكة مناصفةً لكلٍ من "سابك" و"سافكو"، وبيلغ رأسمالها 495 مليون ريال. ويتركز نشاطها في تشغيل وإدارة المصانع لإنتاج الأسمدة الكيمياوية.

وتوقع رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري، أن يتم تنفيذ الصفقة عبر "الكاش" وليس عن طريق تبادل الأسهم، خاصة وأن شركة ابن البيطار شركة مغلقة، والأمر برمته إعادة هيكلة وليس عملية بيع أصول.

وأوضح السديري أن انخفاض أسعار السماد النتروجيني "اليوريا والأمونيا" بنسبة 70%، في العاامين الماضيين بسبب ارتفاع العرض وتباطؤ الطلب، وتغيير تكلفة اللقيم، وارتفاع مدخلات الإنتاج دفع "سابك" للسعي لفصل قطاع الأسمدة وترشيد التكاليف فيه ورفع القيمة النوعية للمنتجات خصوصا للأسواق ذات المعايير البئية العالية.

وأشار السديري أن ما حدث عبارة عن تصرف واقعي لإدارة الشركة لمواجهة التحديات الاقتصادية باتجاه صناعة الأسمدة.