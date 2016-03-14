المركزي المصري يخفض الجنيه 15% بمزاد استثنائي للدولار

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح، اليوم الاثنين، عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية. ‬وقالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز، اليوم، إن المركزي سيبيع الدولار في العطاء الاستثنائي بسعر 8.85 جنيه. وهو ما يعني تخفيض سعر الصرف الرسمي بنحو 15%، دفعةً واحدة.

والعطاء الاستثنائي اليوم أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بعد عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وواصل الدولار الأميركي تراجعه الحاد في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين قبل إعلان المركزي عن العطاء الاستثنائي ليصل إلى 9.20 جنيه من 9.25 جنيه أمس الأحد، و9.60 الخميس الماضي.

ويأتي التدهور في سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد.