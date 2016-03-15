خسائر قوية لأسواق الخليج ومؤشر السعودية قرب 6200 نقطة

منيت أسواق الأسهم الخليجية بخسائر قوية في تعاملات اليوم الثلاثاء مع هبوط أسعار النفط بنسبة 2%، بسبب تخمة المعروض في الأسواق.

وأنهى مؤشر سوق المسعودية تعاملات اليوم على تراجعات بنحو 0.88%، إلى 6232 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 451 مليار ريال، وأحجام 266 مليون سهم.

وواصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية مع تنامي المخاوف من احتمال تلاشي موجة تعافي دامت 6 أسابيع نتيجة استمرار وجود فائض في المعروض.

وانخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.58%، وتكبدت غالبية أسهم القطاع خسائر، من بينها بتروكيم 2.39%، سابك 1.34%، التصنيع 2.85%.

هذه الخسائر جاءت متزامنة مع أسعار النفط بعد أن توقعت منظمة أوبك أن يقل الطلب العالمي على خامها في 2016 عما كان يعتقد من قبل في حين ثبت أن الإمدادات من منافسين أكثر مرونة في مواجهة الأسعار المنخفضة ما أدى لتفاقم التخمة في السوق العام الجاري. وهبط مزيج برمت خام القياس الاوروبي إلى 38.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش.

وقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.87%، إلى 3321 نقطة، بتداولات اقتربت من 517.5 مليون درهم، وقد واصلت الأسهم القيادية خسائرها الحادة لليوم الثاني، ومن بينها أرابتك، وإعمار.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 2.11%، إلى مستوى 4403 نقطة، وقطر بنسبة بنسبة 1.14%، إلى مستوى 10199 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.03%، إلى مستوى 5295 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.07%، والبحرين 0.42%.