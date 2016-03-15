الذهب عند أدنى مستوى مع ترقب اجتماع المركزي الأميركي

هبط الذهب اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي مسجلا أدنى مستوى في نحو أسبوعين في الوقت الذي ينصب فيه تركيز المستثمرين علي الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وأدى صعود أسواق الأسهم في الأيام القليلة الماضية إلى تراجع سوق الذهب الذي ارتفع نحو 16% منذ بداية هذا العام.



وارتفع الين مقابل الدولار وظلت الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوى خلال اليوم بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته دون تغيير كما كان متوقعا وقدم نظرة أكثر قتامة لاقتصاد البلاد في ظل القلق المستمر بشأن استمرار تباطؤ النمو العالمي.



ونزل الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلي 1228.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش في حين نزل 1.3% في العقود الأميركية إلى 1229.10 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة نزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1225.70 دولار للأونصة وهو أقل مستوى منذ الثاني من مارس.



وقال رونالد ليونج من لي‭‭ ‬‬شيونج جولد ديلرز "ننتظر نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. والبيانات التي تخرج من الولايات المتحدة تبين أن حالة الاقتصاد ليست سيئة."

