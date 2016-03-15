الروبل يرتفع بعد أوامر بوتين بسحب القوات من سوريا

ارتفع الروبل مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مدعوما بأنباء أن روسيا ستبدأ سحب قواتها من سوريا لتزيد العملة أكثر من 1% أمام الدولار مباشرة بعد إعلان القرار.

وبحلول الساعة 1900 بتوقيت غرينتش كان الروبل مرتفعا 0.07% إلى 69.83 للدولار، و0.6% إلى 77.50 لليورو.

كانت العملة الروسية صعدت 3% أمام الدولار الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار خام برنت أكثر من 4% مما زاد شهية المستثمرين للمخاطرة.

وسيتحول انتباه السوق سريعا إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي يوم الجمعة.

وفي حين يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أوائل الشهر الحالي أن يبقي البنك أسعار الفائدة مستقرة فإن تباطؤ التضخم وتعزز الروبل يدفع البعض للاعتقاد بأن خفض الفائدة قد يكون خيارا مطروحا.