واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني تقفز 91%

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الثلاثاء، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني قفزت بنسبة 91% في فبراير عن مستواها قبل عام بعد رفع العقوبات عن طهران في يناير.

وأشارت البيانات إلى أن سول استوردت مليونا و64337 طنا من النفط الايراني - أو 269020 برميلا يوميا - وهو ما يعادل تقريبا ضعفي وارداتها في فبراير من العام الماضي والتي بلغت 557174 طنا.

ووفقا للبيانات فإن خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترى في الشهرين الاولين من هذا العام مليونا و923560 طنا - أو 486196 برميلا يوميا - من النفط من إيران ارتفاعا من 830800 طن في الفترة نفسها من 2015.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الشهر الماضي بلغت 12.92 مليون طن -أو 3.26 مليون برميل يوميا- بزيادة قدرها 20% من 10.74 مليون طن استوردتها في فبراير 2015.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية للواردات النفطية للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر.