قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع المالي في الصين ارتفعت بنسبة 1.8% على أساس سنوي في فبراير إلى 8.44 مليار دولار.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشهرين الأولين من العام زاد 2.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 22.52 مليار دولار.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الصين ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام.
الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يرتفع 1.8%
قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع المالي في الصين ارتفعت بنسبة 1.8% على أساس سنوي في فبراير إلى 8.44 مليار دولار.