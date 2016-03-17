الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يرتفع 1.8%

قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع المالي في الصين ارتفعت بنسبة 1.8% على أساس سنوي في فبراير إلى 8.44 مليار دولار.



وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشهرين الأولين من العام زاد 2.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 22.52 مليار دولار.



وقال متحدث باسم الوزارة إن الصين ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام.