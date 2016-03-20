دبي: 7.5 ملايين درهم حصيلة المزاد الأهم للخيول

8 ساعات من الإثارة والتشويق قضاها عشاق الخيل ومحبوه في مركز دبي التجاري العالمي يتابعون بحماس كبير مزاد بيع الخيول الذي حظي بإقبال واسع ومشاركة خليجية ضمت ملاكاً من سلطنة عمان ودولة الكويت والسعودية إضافة إلى ملاك الخيل من الإمارات، وذلك في المزاد الأكبر من نوعه الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات معرض دبي الدولي للخيل الـ 12 بالتزامن مع بطولة دبي الدولية للجواد العربي الـ 13 التي سدل الستار عليهما يوم أمس السبت الموافق 19 مارس 2016.



450 ألف درهم لأغلى مُهر حتى الآن

وقد حققت "الإمارات لمزادات الخيل" بإدارة فيصل الرحماني نجاحاً كبيراً في تنظيم المزاد الذي تم فيه بيع 115 حصان بقيمة إجمالية تجاوزت 7 ملايين و500 ألف درهم، وبلغ سعر أغلى الأفراس المباعة 570 ألف درهم و560 ألف درهم على الترتيب وتراوحت أعمارهم بين 5 و7 سنوات من خيول مربط دبي، وكانت مفاجئة المزاد هذا العام، والتي تعد سابقة لم تحدث من قبل هي بيع المهر الرشيم البالغ من العمر سنة واحدة بمبلغ 450 ألف درهم وهو أغلى مهر يتم بيعه حتى الآن في تاريخ المزادات التي أقيمت على مستوى الدولة والمنطقة، ويتميز المهر بجماله الواضح، ومن المتوقع له أن يكون أحد أهم الخيول على منصات التتويج خلال السنوات المقبلة.





المزاد اجتذب أهم المشترين

وقال فيصل الرحماني مدير الإمارات لمزادات الخيل: " كانت المفاجئة الكبرى في مزاد هذا العام هي بيع المهر الرشيم بمبلغ 450 ألف درهم، وهو أغلى سعر يبلغه مهر في عالم المزادات بالمنطقة ما يؤكد نجاح المزاد في اجتذاب أهم المشترين وأصحاب الخيول والاسطبلات والتجار من جميع أنحاء المنطقة العربية"، وأضاف الرحماني: "شهد المزاد حضور كبار الملاك ومديري المزارع والمرابط والاسطبلات الكبرى في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتنوعت الخيول المباعة بين الخيول المعدة للإنتاج والخاصة بالسباقات السريعة وسباقات القدرة أو بمسابقات جمال الخيل.

وأرجع الملاك المحليون والخليجيون الإقبال الكبير والمستوى المرتفع لنجاح المزاد إلى أهميته باعتبار الخيل المعروضة تنحدر من سلالات معروفة ذات إنجازات جيدة، وهو ما يحقق الأهداف المرجوة من المزادات بتجديد دماء الخيل بالإنتاج في المرابط وتطويرها.





دور مهم للمزادات

وأعرب فيصل الرحماني مدير الإمارات لمزاد الخيل عن شعوره بالرضا على النجاح الذي ميز المزاد، ومستوى الإقبال الخليجي الذي يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات في تطوير إنتاج وتحسين سلالات الخيل وجعلها في متناول جميع الملاك بالمنطقة. وقال: "نحن نسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونعمل على أن تكون دبي عاصمة للخيل في جميع المجالات من جمال وسباق وماراثون وقدرة على مستوى الشرق الأوسط."





700 حصان مبيعات سنوية

وأشار الرحماني إلى أن مبيعات الخيول السنوية تبلغ نحو 700 حصان يُصدّر منها نحو 300 إلى جميع أنحاء العالم بينما يباع 400 داخل الدولة، وأكد أن جميع التسهيلات متوفرة في دبي لتكون عاصمة الخيل، ومنها الاسطبلات والمستشفيات والأندية بالإضافة إلى 200 اسطبل مهيأ لإقامة المزادات. ونجح فيصل الرحماني كعادته في إضفاء أجواء مرحة على مجريات المزاد الذي يظهر بالفعل أدائه المهني وخبرته الواسعة بالخيول وسلالاتها وقدرته في تقديمها وإقناع الملاك باقتناء أجودها.

