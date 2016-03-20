منع الدولرة يقفز ببورصة مصر 21% في 13 جلسة

سجلت البورصة المصرية وأسواق الخليج قفزات سريعة خلال التعاملات الماضية، مدفوعة بالتحسن الملحوظ في أسعار النفط الذي تجاوز 40 دولاراً في بعض الجلسات.

فيما دفعت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لوقف عمليات الدولرة إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة التي دفعت المؤشرات إلى تحقيق أكبر مكاسب خلال عامين في إحدى الجلسات الماضية.

وقال تقرير أصدرته شركة صحاري للخدمات المالية، إن بعض المؤشرات تمكنت من تحقيق قفزات نوعية نتيجة تحسن مستويات الثقة والمعنويات لدى المتعاملين في البورصات، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لمؤشرات التحسن التي سجلتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي والتي اقتربت من الأسعار التي حددتها موازنات عدد من دول المنطقة المنتجة، الأمر الذي خفف الضغوط الواقعة على أداء البورصات نتيجة مسارات الانخفاض المتواصل التي سجلتها الأسعار منذ بداية العام الحالي.

وسجلت السوق السعودية ارتفاعا في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، مضيفة نحو 40 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليقفل مؤشرها الرئيسي عند مستوى 6394 نقطة.

وارتفع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء إيجابي للقطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام الى مستوى 10425 نقطة بواقع 39 نقطة أو ما نسبته 0.38%.

وارتفع أداء البورصة البحرينية بدعم قطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 8 نقاط أو ما نسبته 0.71% ليقفل عند مستوى 1162 نقطة.

وأيضاً ارتفع مؤشر البورصة العمانية، وكان هذا الارتفاع بدعم من القطاع المالي وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5326 نقطة بارتفاع بلغ 35 نقطة او ما نسبته 0.68%.

فيما جاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الثلاث الرئيسة حمراء خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل تراجع لقيم السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 22 نقطة او ما نسبته 0.43% ليقفل عند مستوى 5262 نقطة.

وأيضاً تراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي المال الخدمات في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% ليقفل عند مستوى 2126 نقطة.

ومنذ بداية الشهر الجاري وعلى مدار 13 جلسة، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 54.5 مليار جنيه تساوي نحو 6.19 مليار دولار، تعادل نحو 13.86%، بعدما ارتفع من نحو 393 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الشهر الماضي، ليسجل نحو 447.5 مليار جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" مكاسب قياسية بلغت نسبتها نحو 21.79%، بعدما أضاف نحو 1339 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 7485 نقطة، مقابل نحو 6146 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 2.84% بما يعادل نحو 10 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 361 نقطة، مقابل نحو 351 نقطة.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 8.29% بما يعادل نحو 60 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 783 نقطة، مقابل نحو 723 نقطة بنهاية تعاملات الشهر الماضي.