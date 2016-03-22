أمين عام أوبك: إيران قد تنضم لاحقاً لتجميد إنتاج النفط

قال عبدالله البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك خلال مؤتمر صحافي في فيينا، إن إيران قد تنضم لاحقا إلى منتجي النفط الآخرين لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير.

وأشار إلى أن إيران لا تعارض الاجتماع ولكن لديها بعض الشروط فيما يتعلق بالإنتاج، حيث إنها تعتزم زيادة صادراتها عقب رفع العقوبات عنها.

ويأمل البدري أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في السابع عشر من الشهر المقبل في قطر عن نتائج إيجابية مع عدم توقعه بارتفاع الأسعار بشكل كبير لكن وصولها إلى مستويات معتدلة.

ويرى البدري أن المشكلة الوحيدة في الوقت الحالي هي الكميات الزائدة على متوسط مخزونات 5 سنوات والبالغة نحو 300 مليون برميل.