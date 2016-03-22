البنوك لا تبيع وتشتري عقارياً

نعود من جديد للتوضيح لكثير من الأسئلة واللبس الذي يحصل بسوقنا واقتصادنا، لماذا البنوك تبيع عقارات؟ والسؤال كأنه يفترض أن البنوك "مكتب عقاري" أو "مضارب أو مستثمر عقاري" أو لديهم معرض عقاري! أستغرب جدا هذا التداول الذي لا أفهم سبب التداول له وهو جملة غير صحيح أي البنوك "ليست عقارية" ولا تهدف للربح من بيع أرض أو مسكن أو أصل من الأصول، فالبنوك عملها الأساسي "تمويل وممول" سواء كان مصنعا أو فردا أو شركة أو مؤسسة، ثم يأخذ على أساسها الضمانات حول ذلك، فهي أموال مودعين، ولا تمنح القروض أو التمويل إلا بدراسة وتمحيص للملاءة المالية لطالب التمويل، وقد تفشل دراساتهم وتخسر البنوك، وإلا لما وضعت المخصصات المالية والديون المتعثرة أو المشكوك بها، وأصبحت البنوك رابحة على طول مسار عملها، ولكن ذلك لا يحدث، فهناك مخاطر كبيرة وتتشعب تفصيلا حول ذلك، فالبنوك ليست عقارية ولا هو عملها الرئيسي بالنظام، فهي تحصل على الأراضي من خلال عملائها الذين قد يتعثرون بالسداد التمويل، وتبقيها لديها وحسب ظروف الزمن والوقت هل تبيع أو لا تبيع، فمثلا بنك الرياض باع أرضا قبل أسابيع بما يزيد على 200 مليون ريال بجدة، وكانت قيمة الشراء لا تتجاوز اربعة ملايين ريال والبنك ربح 200 مليون ريال تقريبا، فهل هو عقاري؟ لا بالطبع، ولكن هذه الأرض افترض أنها من عميل او مقر فرع لم يبنَ ولن تشترى البتة لتحقيق أرباح هذا استنتاجي الشخصي، وإلا حين تدخل البنوك القطاع العقاري ليس من صالح القطاع ابدا، فهي تملك الأموال وستتملك الأراضي، وستشح الأراضي، وترتفع الأسعار، وهذا ما يعطل العمل الأساسي للبنوك وهو التمويل والتنمية لكي تساهم بها.

العقلانية والهدوء والتروي مطلب مهم وحاسم، فلا ننجرف وراء أحاديث غير صحيحة ومتداولة لا تفهم مبررا لها، فهي إما عن جهل وعدم معرفة بالنظام المصرفي، أو مجرد مواكبة عاطفة الناس والجمهور وكأن هناك كارثة تحدث، وهذا غير صحيح، فهو عمل روتيني، ومن يشاهد المبيعات العقارية من قضاء التنفيذ والمزادات هل يمكن القول هنا لماذا يبيعون أو يفسر تفسيرات سلبية؟ لا أبداً، هي إما سداد ديون أو تصفية إرث وغيره، لا نحتاج لتضخم ومبالغات غير مبررة ولا تستند على أي صحة من أي نوع، وهي تلاعب بعاطفة الجمهور الذي قد تخفاه بعض المعلومات والرؤية في بعض منهم.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "