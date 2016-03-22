النفط يرتفع فوق 41 دولاراً بعد تراجع الأسهم الأميركية

ارتفع النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، معززا مكاسبه في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية لأول مرة منذ يناير، كما ارتفعت أسعار السلع الأولية بشكل عام.

وارتفع الخام الأميركي تسليم مايو 18 سنتا إلى 41.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق مرتفعا 0.9% عند 41.52 دولار أمس الاثنين.

وأغلق عقد أقرب استحقاق السابق عند 39.91 بعد انتهاء التداول عليه أمس الاثنين.

وزاد مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم مايو 17 سنتا إلى 41.71 دولار للبرميل بعد أن سجل زيادة 0.8% أمس الاثنين. وارتفع أكثر من 50% من أقل مستوى في 12 عاما في شهر يناير.

وقال ريك سبونر، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس في سيدني "وصل النفط وعدد من الأسواق الأخرى إلى مرحلة التقاط الأنفاس إلى حد ما".

وتابع "سجل النفط موجة صعود كبيرة. وجزء كبير من هذا له طبيعة استباقية. استباق لخفض الإنتاج مدعوما بضعف الدولار".