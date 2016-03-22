أسهم شركات الطيران الأوروبية تسجل خسائر حادة

بعد أن هوت أسواق أوروبا اليوم مسجلة أكبر خسائر فور وقوع التفجيرات الدموية التي ضربت عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل وأوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، سجلت أسهم شركات الطيران أعمق الخسائر في البورصات الأوروبية بسبب أن التفجير الأكثر دموية هو الذي هز مطار بروكسل وسط توقعات بأن تتأثر حركة الطيران في القارة الأوروبية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وزاد الدولار 0.1 في المئة أمام اليورو بعد هبوط لثلاثة أسابيع متتالية، في أعقاب خفض صناع السياسة في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي عدد المرات المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلى مرتين من 4 مرات. وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.8 في المئة إلى 1244.91 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم نيسان 8.60 دولار إلى 1245.70 دولار للأونصة. وانخفض سعر الفضة 0.2 في المئة إلى 15.75 دولار، والبلاتين 0.3 في المئة إلى 695.05 دولار، والبلاديوم 0.6 في المئة إلى 585.10 دولار.

وكان انفجاران قد هزا العاصمة البلجيكية بروكسل، أحدهما ضرب قاعة المغادرين في المطار، بينما استهدف الآخر محطة للمترو في قلب المدينة تقع بالقرب من المؤسسات العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، فيما تفاوتت الأنباء عن حصيلة الضحايا حيث تتحدث وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا عن سقوط نحو 13 قتيلا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح.

وفور وقوع الانفجارات سجلت أسواق الأسهم الأوروبية هبوطاً جماعياً، حيث تكبدت بورصة ألمانيا - الأكبر في منطقة اليورو- خسائر كبيرة وتراجع مؤشرها الرئيس "داكس" بأكثر من 1%، أما مؤشر "كاك 40" الفرنسي فهبط بأكثر من 1.25%، فيما مني مؤشر "آيبكس" الإسباني بخسائر تجاوزت 1.2%، وذلك كما هو عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش.

أما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني فبدأ تداولات الثلاثاء على هبوط حاد بنحو 1%، قبل أن يرتد لاحقاً ليقلص خسائره التي بلغت عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش 0.67%.

وسجل اليورو هبوطاً هو الآخر في أعقاب الأنباء عن التفجيرات الدموية التي ضربت بروكسل، حيث سجل أدنى مستوى له أمام الدولار اليوم الثلاثاء عند 1.119 دولار، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما عاود تقليص خسائره لاحقاً ليتم تداول اليورو عند 1.1213 دولار، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش.

وقال محلل مالي لــ"العربية.نت" إن الأسواق سجلت هبوطاً حاداً فور انتشار الأنباء عن تفجيرات في بروكسل لكنها عاودت تقليص الخسائر بعد أن تبين لدى الأسواق حجم الهجمات التي ضربت العاصمة البلجيكية، حيث كانت المخاوف من أن تكون أكبر بكثير مما تبين لاحقاً.

ويقول المحلل إن الخسائر يمكن أن تتفاقم إذا تأثرت حركة الطيران في القارة الأوروبية، أو تأثرت الحركة من وإلى أوروبا، مشيراً إلى أنه "في هذه الحالة فإن أسهم شركات الطيران هي التي ستكون في مقدمة الخاسرين".

يشار إلى أن السلطات في مختلف أنحاء أوروبا لم تعلن على الفور أي تعليق في رحلات الطيران، أو إغلاق في المطارات، فيما لا يبدو أن ثمة معلومات عن تهديدات أخرى قد تواجه أوروبا خلال الساعات أو الأيام المقبلة.