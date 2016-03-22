تراجع مبيعات المنازل الأميركية القائمة 7.1% في شهر

هبطت مبيعات المنازل الأميركية القائمة بشكل حاد في فبراير في مؤشر على متاعب محتملة لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يبدي متانة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 7.1% إلى معدل سنوي قدره 5.08 مليون وحدة مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر.

وشهدت المبيعات تقلبات وتأرجحت صعودا وهبوطا في الأشهر الماضية إثر استحداث قواعد جديدة للرهن العقاري في أكتوبر تهدف لمساعدة مشتري المنازل على معرفة خيارات القروض المتاحة لهم واختيار الأنسب لأوضاعهم المالية.

وتراجعت المبيعات بأنحاء البلاد في فبراير بما في ذلك انخفاض بلغ 17.1% في شمال شرق الولايات المتحدة.

وتوقع الاقتصاديون هبوط مبيعات المنازل القائمة 2.8% إلى معدل يبلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات 2.2% عنها قبل سنة.

وزاد متوسط سعر المنزل 4.4 بالمئة إلى 210 آلاف و800 دولار عنه قبل عام.