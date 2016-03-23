فنزويلا تصدر ذهبا بـ456 مليون دولار إلى سويسرا

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن فنزويلا صدرت ذهبا قيمته حوالي 443 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 456 مليون دولار، إلى سويسرا في فبراير مع تنفيذ البلد الواقع في أميركا الجنوبية مقايضات للحصول على سيولة نقدية وسط أزمة اقتصادية حادة.

ولم تتكشف على الفور تفاصيل بشأن البيانات التي نشرها مكتب الجمارك السويسري رغم أن رئيس البنك المركزي الفنزويلي أكد لرويترز الشهر الماضي أن البنك نفذ مقايضات للذهب.

وقال نيلسون ميرينتس "إنه شيء عادي، جميع البنوك المركزية تفعل هذا"، مضيفا أن العمليات لها إطار زمني من ثلاثة إلى أربعة أعوام ونفذت مع عدة بنوك لم يذكر أسماءها.

وأضاف "في إطار استراتيجيتنا قرر مجلس المديرين (بالبنك المركزي) تنفيذ مقايضات للذهب."

ويعاني البلد العضو بمنظمة أوبك ركودا حادا وتضخما يزيد عن 100% ونقصا مزمنا في السلع الأساسية.