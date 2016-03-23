مخزونات النفط الأميركية تقفز 8.8 مليون برميل بأسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي صدرت بعد إغلاق الأسواق اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت الاسبوع الماضي قفزة فاقت التوقعات، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 8.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 مارس، لتصل إلى 531.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.1 مليون برميل.



وانخفضت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.4 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين هبطت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كان متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز يشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.



ودفعت بيانات معهد البترول أسعار الخام الأميركي للهبوط حوالي 1% إلى 41.12 دولار للبرميل.