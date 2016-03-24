الذهب يتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 4 أشهر

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو شهر، اليوم الخميس، ليتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل نوفمبر مع انتعاش الدولار بفعل تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تنبئ بتشديد السياسة النقدية.

ووضعت هذه التعليقات المستثمرين في حالة ترقب لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بوتيرة أكبر من المتوقعة حاليا، ما تسبب في موجة تصحيح واسعة النطاق في أسعار السلع الأولية حيث هبط النفط أربعة في المئة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1213.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وكان المعدن الأصفر هبط إلى أدنى مستوى منذ 26 فبراير في وقت سابق عند 1212.20 دولار للأونصة متجها صوب تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 3.3%.

وانخفض الذهب 0.9% في العقود الأميركية إلى 1213.10 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3% إلى 15.18 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة مماثلة إلى 952 دولارا للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.8% إلى 575 دولارا للأونصة.