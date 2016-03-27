أسواق الخليج تتجه للتذبذب مع هبوط النفط

أجمع خبراء اقتصاديون على أن أسواق الخليج ستشهد تذبذبا هذا الأسبوع مع التراجعات المستمرة في أسعار النفط، بعد تحذير من أن فائض المعروض النفطي سيؤثر على أساسيات السوق، وأن اختفاء الفائض لن يختفي إلى في العام المقبل.

وبسبب المخاطر المتزايدة بمزيد من ضعف الأسعار، فإن أسواق الأسهم ستتأثر بشكل مباشر بهذه المستويات المنخفظة.

وتراجع خام برنت 0.07% إلى 40.44 دولار، وتراجع الخام الأميركي 0.65% إلى 39.46 دولار للبرميل، فيما مُنيت مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بخسائر أيضاً نهاية الاسبوع الماضي.

ويشير محللون إلى أن كميات كبيرة من الشراء باتت تتجمع مع حذر للمستثمرين، ويشدد الخبراء على أن التحرك الإيجابي قد يكون للأسهم القيادية في الخليج، فيما يتوقع أن يصل مؤشر السعودية نحو 6500 نقطة، وعلى صعيد سوق السعودية فإنه من المتوقع أن يستمر التراجع في ظل اضطراب سوق النفط، ومع اقتراب إعلان نتائج الشركات للربع الأول، فإن صعودا حذرا للمؤشر قد يتباطؤ مع ضغوط النفط.

إلى ذلك، انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لسوق الكويت للأوراق المالية، الساعة 9.15 صباح اليوم الأحد بواقع 17.4 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5251.05 نقطة و2.14 للوزني و7.39 نقطة لـ"كويت 15".

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 2.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 27 مليون سهم بواقع 516 صفقة.

وكانت أسهم شركة "صفاة طاقة" و"ميادين" و"أدنك" و"المغاربية" و"الاثمار" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "صفاة طاقة" و"بيت الطاقة" و"ايفا فنادق" و"ميادين" و"استثمارات" الأكثر ارتفاعا.