إندونيسيا تبني محطة كهرباء بالفحم بـ4 مليارات دولار

قالت صحيفة "نيكاي" التجارية اليابانية، اليوم الأحد، إن بناء محطة كهرباء تعمل بالفحم تبلغ طاقتها ألفي ميغاوات وبتكلفة أربعة مليارات دولار سيبدأ في أول ابريل بعد تأجيل استمر سنوات عقب تسوية خلاف على حيازة الأرض بشكل نهائي.

وستقوم شركة بي.تي فيماسينا باور الإندونيسية ببناء وتشغيل محطة باتانج في وسط جاوة.

وشركة بي.تي فيماسينا باور مشروع مشترك أنشأته شركة بي.تي أدارو انيرجي الإندونيسية لتعدين الفحم وشركتا ايتوشو والكتريك باور ديفلوبمنت اليابانيتان.

ورفضت المحكمة العليا في اندونيسيا دعوى أقامها أصحاب الأرض لأسباب فنية، ما مهد الطريق أمام سيطرة الحكومة على بقية الأرض من أجل المشروع.

وقالت الصحيفة في تقرير من جاكرتا إن احتمالات جمع أموال من أجل المشروع قوية أيضا. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل ولم توضح مصادرها.

واستضاف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حفل إقامة المشروع في أغسطس الماضي بدعاية كبيرة، ولكن لم يتم بدء العمل بالفعل مع رفض عشرات من أصحاب الأراضي التخلي عن حقولهم المزروعة بالأرز.

ومحطة باتانج واحدة من بضعة مشروعات جديدة للبنية الأساسية تأمل إندونيسيا بإقامتها في نهاية الأمر للحد من نقص الكهرباء في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.