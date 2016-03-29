الصين: إنتاج المنتجات النفطية يرتفع 8.5%

قالت أعلى هيئة حكومية للتخطيط في الصين اليوم الثلاثاء إن إنتاج المنتجات النفطية المكررة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغ 51.92 مليون طن في شهري يناير وفبراير بزيادة قدرها 8.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وأضافت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنه على المدى الشهرين ارتفع استهلاك المنتجات النفطية بنسبة 2.1% إلى 44.51 مليون طن.



وقالت إن استهلاك البنزين قفز 14.8% في حين انخفض استهلاك الديزل 9.3% لكنها لم تقدم أرقاما محددة.

