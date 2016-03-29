النفط ينخفض بفعل مخاوف من تلاشي اتجاه صعودي

انخفضت عقود النفط أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع تزايد القلق من أن موجة صعود منذ يناير تتلاشى بينما يتوقع محللون زيادة أخرى ترفع مخزونات الخام الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة.



وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 25 سنتا أو ما يعادل 0.63 بالمئة إلى 39.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 7 سنتات.



وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو 0.70% إلى 39.99 دولار للبرميل بعد أن أغلقت في جلسة الاثنين منخفضة 17 سنتا.



وأظهر استطلاع لرويترز في وقت متأخر يوم الاثنين أن من المتوقع أن تسجل مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة للاسبوع السابع على التوالي في حين من المرجح أن تتراجع مخزونات المنتجات المكررة.



وقدر الاستطلاع الذي شمل ثمانية محللين أن مخزونات النفط من المتوقع ان تسجل زيادة قدرها 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس. ومن المنتظر أن يصدر معهد البترول الأميركي بياناته الأسبوعية للمخزونات الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء بينما ستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الساعة 1430 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء.



وأسعار برنت والخام الامريكي مرتفعة حوالي 50% عن أدنى مستوياتها في 12 عاما التي هوت إليها في منتصف فبراير لكن سوق النفط اتخذت مسارا نزوليا على مدى الجلسات السابع الماضية مجارية هبوطا في اسواق السلع الاولية.



وقال بنك (إيه إن زد) في مذكرة صباح اليوم الثلاثاء "الصعود الأخير يبدو أنه يفقد قوته الدافعة مع إقبال المستثمرين على مبيعات لتسوية مراكزهم الدائنة، هذا سيبقى الحال ما لم يحدث تحسن مستمر في العوامل الأساسية."