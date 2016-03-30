الذهب قرب 1240 دولاراً بدعم من تصريحات يلين

حافظ الذهب اليوم الأربعاء على المكاسب القوية التي حققها في تعاملات الأسواق الخارجية بدعم من انخفاض الدولار ودعوة جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة.



ويتأثر الذهب بشدة بالسياسة النقدية الأميركية إذ يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى صعود الدولار وزيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا. وكان الذهب هبط 3% الأسبوع الماضي بعد تصريحات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي تنبئ بتشديد السياسة النقدية.



وانخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1237.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.7% أمس الثلاثاء.



وقال سام لافلين من إم.كيه.إس جروب إن بعض عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية دفعت الذهب للانخفاض لكنه سيبقى متماسكا في النطاق بين 1235 و1240 دولارا للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.06 بالمئة إلى 15.35 دولار للأونصة في حين هبط البلاتين 0.77 بالمئة إلى 959.8 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 573 دولارا للأونصة.