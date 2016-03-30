الناتج الصناعي في اليابان يهبط 6.2% في فبراير

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي لليابان هبط 6.2% في فبراير، بعد زيادة قوية في الشهر السابق مما يشير إلى نشاط ضعيف للمصانع بسبب طلب راكد في الداخل والخارج.



وهذا الهبوط على أساس شهري الذي جاء متماشيا مع متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين هو الأكبر منذ مارس 2011 عندما أصاب زلزل مدمر في اليابان سلسلة الإمدادات في البلاد بالشلل، وفقا لوكالة "رويترز".



وجاء في أعقاب زيادة بلغت 3.7% في يناير كانت الأكبر في ثلاثة أشهر.



وتوقع مصنعون شملهم مسح لوزارة الاقتصاد والصناعة أن يرتفع الناتج الصناعي 3.9 بالمئة في مارس و5.3% في أبريل.