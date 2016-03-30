النفط يتعافى بدعم توقعات انخفاض مخزون الخام الأميركي

تعافت عقود النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات لزيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ولقي النفط دعما أيضا من تراجع الدولار، لكن المكاسب يقيدها القلق من تلاشي موجة صعود بدأت قبل شهرين في سوق تشهد تخمة في الإمدادات.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 19 سنتا أو ما يعادل 0.49% إلى 39.33 دولار للبرميل بحلول الساعة0330 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 1.13 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.81% إلى 38.59 دولار للبرميل بعد أن أغلقت يوم الثلاثاء منخفضة 1.11 دولار.

وهبطت أسعار النفط حوالي 3% في الجلسة السابقة، بعد أن قالت الكويت والسعودية إنهما ستستأنفان الانتاج في حقل الخفجي المشترك البالغ طاقته 300 ألف برميل يوميا حتى في الوقت الذي يفترض فيه تجميد الانتاج.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي مساء الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 2.6 مليون برميل لتصل إلى 534.4 مليون برميل.

وهذه الزيادة أقل من متوسط توقعات المحللين، لكنها رفعت المخزونات إلى مستوى قياسي جديد للأسبوع السابع على التوالي.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الرسمية للمخزونات البترولية في وقت لاحق اليوم.