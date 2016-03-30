"التنمية الآسيوي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصادات النامية

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصادات في الدول النامية في آسيا هذا العام، مشيراً إلى تأثيرات عالمية سلبية وآفاق أضعف للنمو في الصين.



وقال البنك الذي مقره مانيلا في أحدث توقعاته للتنمية في آسيا، والتي نشرت اليوم الأربعاء إن الاقتصادات النامية في القارة من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.7% هذا العام وفي 2017 .



وفي تقديراته السابقة التي أصدرها في ديسمبر كان البنك قد توقع نموا قدره 6.0% للمنطقة في 2016 .



وسجلت المنطقة - التي تشمل 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي - نموا بلغ 5.9% العام الماضي.



وتوقع البنك أن النمو في الصين - صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم - سيتباطأ إلى 6.5% هذا العام من 6.9% في 2015 الذي كان أضعف نمو في ربع قرن. وأضاف أن من المنتظر لأن يواصل النمو التباطؤ إلى 6.3% في 2017.



وتوقع البنك أن يتراجع النمو في الهند إلى 7.4% هذا العام من 7.6% في 2015 لكن من المنتظر أن يتعافى إلى 7.8% في 2017.



وقال البنك إن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في الدول الآسيوية النامية إلى 2.5% هذا العام من 2.2% في 2015 مع تحسن الطلب المحلي. وأضاف أن تعافيا للأسعار العالمية للسلع الأولية العام القادم من شأنه أن يرفع التضخم إلى 2.7%.