مسؤول أميركي: خروج بريطانيا من أوروبا يضر الاقتصاد

صرح وزير الخزانة الأميركي، جاك ليو، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون مفيداً لأوروبا ولاقتصاد بريطانيا وللاقتصاد العالمي.

وفي مقابلة مع شبكة بي بي أس العامة، قال ليو في هذا الشأن "أعتقد أنه أمر لن يكون جيداً للاقتصاد الأوروبي أو البريطاني وحتى للاقتصاد العالمي".

وأضاف أن تأثير خطوة من هذا النوع لن يكون مجرد "اقتصادي في مجال الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية"، بل سيكون إلى حد ما "جيوسياسيا واستراتيجيا لجهة المحافظة على الاتحاد".

وأكد أنه "في عالم يشكل فيه القلق من المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل التي تؤثر على الاقتصادات. من المؤكد أنه إذا لم يرفع مستوى اليقين، فسيكون لذلك تأثير اقتصادي".