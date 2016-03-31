ارتفاع عجز ميزان المدفوعات المصري إلى 3.4 مليار دولار

ارتفع العجز الكلي بميزان المدفوعات المصري خلال الفترة ديسمبر من العام المالي 2015/2016 ليبلغ 3.4 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجع البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الارتفاع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجاري ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لتحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 20.4 مليار دولار وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

ولفت المركزي إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار، موضحا أن الانخفاض يرجع إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام.