استطلاع: تحذيرات للمحللين من انحسار تعافي النفط

أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" أن محللي النفط رفعوا توقعاتهم لمتوسط أسعار الخام في 2016 للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، لكنهم حذروا من أن معنويات المستثمرين قد تضعف على المدى القصير، ما لم يحدث تحسن ملموس في العوامل الأساسية بالسوق.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 45% بعد وصولها لأدنى مستوياتها في 12 عاماً في يناير قرب 27 دولارا للبرميل.

وقالت لوانا سيجفريد المحللة في مؤسسة رايموند جيمس: "موجة الصعود التي شهدتها الفترة الأخيرة هي تعافٍ من معنويات شديدة الفتور في بداية العام بعد أنباء متعلقة بالصين ورفع العقوبات المفروضة على إيران".

وشمل استطلاع الرأي 31 خبيراً ومحللاً اقتصادياً توقعوا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 38.60 دولار للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، مقابل المستويات الحالية البالغة نحو 40 دولارا للبرميل.

ورفع المحللون توقعاتهم لمتوسط سعر برنت في 2016 إلى 40.90 دولار للبرميل من 40.10 دولار للبرميل في استطلاع الشهر الماضي، وهي أول زيادة منذ مايو الماضي، وتزيد عن المتوسط الحالي للأسعار منذ بداية العام وهو 35 دولاراً للبرميل.

وفي ظل احتمال إبرام اتفاق بين كبار المنتجين في العالم على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، والانخفاض الملحوظ في إنتاج الخام الأميركي الأعلى تكلفة، زادت التوقعات بين المحليين بأن المستويات المتدنية التي بلغتها الأسعار في يناير ستكون نهاية لموجة هبوط استمرت 18 شهراً.

لكن بعض المحللين قالوا إنه بدون مشاركة إيران سيكون أي اتفاق بشأن الإمدادات في اجتماع 17 أبريل بالدوحة بين المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، مجرد اتفاق رمزي، ومن المستبعد أن يحل أزمة تخمة المعروض العالمي.

ويتوقع محللون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 39.70 دولار للبرميل في 2016 بزيادة 80 سنتا عن المتوقع في استطلاع فبراير.

وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط منذ بداية العام الحالي 33.50 دولار للبرميل.

وكان مورغان ستانلي صاحب أقل توقعات لمتوسط سعر خام برنت في 2016 إذ قدره عند 33 دولارا للبرميل، في حين كانت توقعات رايموند جيمس هي الأعلى حيث بلغت 53 دولاراً للبرميل.