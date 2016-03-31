"مكة للإنشاء والتعمير" توصي بتوزيع 412 مليون ريال

تراجعت صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير السنوية بنسبة 4.89% لتبلغ 311 مليون ريال في العام 2015م، مقارنة بذات الفترة من العام 2014م.

وأوضحت الشركة في إعلان نتائجها المالية الذي نشرته على موقع شركة السوق المالية "تداول" الذي يعد أولى النتائج المالية المعلنة خلال العام المالي الحالي 2016م أن أرباح العام 2015م بلغت 311 مليون ريال مقابل 327 مليون ريال في العام 2014م، لتتراجع بذلك ربحية السهم خلال الفترة إلى 1.88 ريال مقابل1.98 ريال.

وعزت الشركة ذلك إلى زيادة مصاريف تشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها تم تخفيضه من مصاريف العام السابق، وتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور للموظفين، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بسبب إثبات صرف مكافأة لموظفي الفندق والأبراج.

وعلى إثر هذه النتائج أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أكثر من 412 مليون ريال كأرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1437 هـ بواقع 2.5 ريال للسهم تمثل 25% من القيمة الأسمية للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.