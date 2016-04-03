ما بعد النفط

سأبدأ من حيث انتهى رئيس تحرير بلومبيرج جون ميكل ثوايت حديثة مع سمو الأمير محمد بن سلمان والذي امتد إلى الرابعة فجراً بأن الصندوق السيادي السعودي المراد تأسيسه بعد طرح جزء من شركة آرامكو للاكتتاب العالم سيكون بمقدوره شراء أبل وجوجل وميكرسوفت مجتمعة وهي لغة أراد من خلالها تعريف المواطن الغربي حجم الصندوق وأهمية المملكة الاقتصادية.

تصريح الأمير محمد بن سلمان له دلائل إيجابية وتوقيته لا يقل أهمية، فالمحللون الاقتصاديون خلال الفترة الماضية كانوا يعطون إشارات سلبية عن المملكة ومستقبل الاقتصاد السعودي في ظل انخفاض أسعار النفط، ومن ناحية أخرى مثل هذا التصريح يعطي مزيداً من الثقة في الاقتصاد السعودي لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وهو أمر لا يقل أهمية عن الجهود المأمولة من تأسيس الصندوق، ويمكن القول إن التصريح بحد ذاته كان له تأثير إيجابي حيث نشرته وسائل الإعلام العالمية بشكل عاجل وبات الحديث عن المملكة والاقتصاد السعودي مثيراً للاهتمام.

على المستوى الوطني أعطى التصريح رسائل اطمئنان للمواطنين لمستقبل الاقتصاد بأن هناك قنوات استثمارية جديدة ورؤية اقتصادية تسعى الدولة لتحقيقها وهو بحد ذاته أمر لا يقل أهمية عن استيعاب العالم لمستقبل المملكة الاقتصادي، والأهم من كل ذلك فالصندوق بعد إطلاقه لو نجح في تحقيق عائد سنوي مقدراه 5 % فقط فيعني ذلك إيرادات لخزينة الدولة تقدر ب 375 مليار ريال وهو ما يعادل نصف الميزانية تقريباً، كل ذلك مؤشرات إيجابية جداً.

ما يهم الآن هي حملة إعلامية ضخمة داخلياً ودولياً، فداخلياً لا بد أن يعي المواطنون ما هو برنامج التحول الوطني؟ وما هو المطلوب منهم؟ وما هي رؤية الدولة للخدمات التي تقدمها وأسعارها وتأثيرها على حياتهم اليومية وطريقة معيشتهم؟ والأهم من كل ذلك إدراك الشباب لفرص العمل المستقبلية والقطاعات الواعدة لاكتساب المهارات اللازمة للعمل، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون لنا نافذة إعلامية وطنية دولية توضح للرأي العام الدولي الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وأنظمة الاستثمار وهي مهمة تتطلب استثمارات إعلامية والاستفادة من تجارب بعض الدول كالصين التي لديها نوافذ إعلامية في الغرب لإيضاح فرص الاستثمار الوطنية.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "