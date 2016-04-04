مصادر للعربية: الكويت ستصدر سندات بقيمة 6.6 مليار دولار

كشفت مصادر مسؤولة لـ "العربية" أن وزارة المالية طلبت من بنك الكويت المركزي ترتيب إصدار سندات وصكوك بالدينار للبنوك الكويتية.

وقالت المصادر إن وزارة المالية ستبدأ برنامجاً هذه السنة لإصدار السندات، لتغطية جزء من العجز المتوقع أن يقارب 6 مليارات دينار، بينما ستستمر في تمويل المتبقي من العجز من صندوق الاحتياطي العام.

ورجحت المصادر أن يكون الإصدار بحجم ملياري دينار، أو ما قيمته 6.63 مليار دولار، تتوزع مناصفة بين السندات والصكوك، وذلك لتفادي التأثير على سيولة البنوك.

وكان رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق حمد المرزوق قد قال لـ"العربية" في وقت سابق، إن البنوك الكويتية لديها قدرة تمويلية تصل إلى خمسة مليارات دينار.

وكانت وزارة المالية قد قدرت أن يصل العجز في الميزانية إلى 8 مليارات دينار، لكنها توقعت لاحقاً أن تتغير هذه التقديرات بعد أن ارتفعت أسعار النفط منذ منتصف شهر فبراير الماضي.