السعودية تقدم مساعدات للمغرب بـ230 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية المغربية، أمس الأربعاء، أن السعودية والمغرب وقعا اتفاق مساعدات بقيمة 230 مليون دولار، وذلك ضمن إطار المساعدات التي تقدمها دول خليجية غنية للمغرب على مدى خمس سنوات، لدعمه في تقوية اقتصاده وتعزيز قطاع السياحة.

وكانت السعودية والإمارات والكويت وقطر قد اتفقت على تقديم مساعدات للمغرب قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار في الفترة الممتدة بين 2012 و2017، في طريق دعمه الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعهدت كل من الدول الأربعة بتقديم مليار وربع مليار دولار.

وقال وزير المالية المغربي إن الاتفاق الذي وقع في المنامة، يشكل مساهمة السعودية لهذا العام، حيث يتضمن 100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، و80 مليون دولار لقطاع الزراعة، و50 مليون دولار لوزارة الصحّة.

وقد وافقت الدول الخليجية أيضا على تقديم حزمة مساعدات مماثلة للأردن قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.