النفط يرتفع بدعم تراجع مفاجئ للمخزونات الأميركية

صعدت أسعار النفط 5% بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية عن تراجع مفاجئ في مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي، بينما كانت السوق

تتوقع أن تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت على غير المتوقع 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع استمرار قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وتراجع الواردات.



كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تسجل المخزونات مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثامن على التوالي وأن تزيد بمقدار 3.2 مليون برميل.



وارتفع الخام الأميركي في عقود أقرب استحقاق 1.86 دولار ليبلغ عند التسوية 37.75 دولار للبرميل بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 37.90 دولار بعد أن كان هبط في الجلسة السابقة إلى 35.24 دولار وهو أدنى مستوى منذ الرابع من مارس.



وبصعوده 5.2 بالمئة في جلسة اليوم فإن الخام الأميركي سجل أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ السادس عشر من مارس.



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار لتبلغ عند التسوية 39.84 دولار للبرميل بعدما قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 39.94 دولار.



وقال سكوت شلتون سمسار الطاقة لدى آيكاب في دورهام بولاية نورث كارولاينا "أعتقد أن ما يحدث في السوق يتعلق أكثر بالتغير الإجمالي في المخزونات لا بالمكونات الأحادية.. إنه الأسبوع الأول في الربع الثاني ولدينا تراجع صاف. سيجبر ذلك المراهنين على انخفاض الأسعار على إعادة التفكير في أرصدة رهاناتهم النزولية للربع الثاني.