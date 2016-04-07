تراجع أرباح "إسمنت ينبع" الفصلية إلى 184 مليون ريال

بدأت سياسة رفع أسعار الوقود التي طبقتها السعودية منذ بداية العام بالتأثير على النتائج الفصلية للشركات الصناعية، فقد أعلنت إسمنت ينبع عن تراجع أرباح الربع الأول بنسبة 11% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 184 مليون ريال. يشار إلى أن الأرقام كانت قريبة من متوسط التوقعات الذي كان عند 138 مليون ريال.



وبالإضافة إلى رفع أسعار الوقود، أوضحت الشركة أن انخفاض كمية وقيمة المبيعات في الربع الأول ساهما في تراجع الأرباح.



يذكر أن شركات الإسمنت السعودية تُطالب برفع حظر التصدير إلى خارج المملكة نظرا لتراكم المخزون لديها والذي فاق ضعف المطلوب من قبل الحكومة.