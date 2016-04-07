واشنطن: معركة قضائية لمنع اندماج هاليبرتون وبيكر هيوز

رفع مسؤولو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة دعوى قضائية لمنع اندماج شركتي الخدمات النفطية هاليبرتون ومنافستها بيكر هيوز في صفقة بقيمة34,6 مليارات دولار سينتج عنها شركة عملاقة في هذا المجال.

وقالت وزارة العدل إن الاستحواذ المقترح الذي اتفقت عليه الشركتان لمواجهة انخفاض أسعار النفط، سيقضي على المنافسة ويرفع الأسعار ويقلل الابتكار في قطاع الخدمات النفطية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبموجب الصفقة التي أعلنت في نوفمبر 2014 فستندمج الشركات الثانية والثالثة في العالم للخدمات النفطية لتخلقان معا منافسا عالميا قويا لشركة شلامبيرجيه العالمية العملاقة.

وقالت وزارة العدل إن هذه الصفقة ستقضي على المنافسة الرئيسية في الأسواق لنحو 23 من المنتجات والخدمات، مؤكدة أن الحلول التي اقترحتها الشركتان لبيع الأصول غير كافية.

وقال بيل باير مساعد النائب العام إن "هذه الصفقة غير مسبوقة في حجمها وحجم التداخلات التنافسية وقضايا الاحتكار التي تطرحها".

وأضاف أن "هاليبرتون وبيكر هيوز هما اثنتان من بين ثلاث أكبر شركات متكاملة لخدمات حقوق النفط في العالم، وتتنافسان لابتكار وبيع الخدمات والمنتجات الضرورية للتنقيب عن مصادر الطاقة وإنتاجها. نحتاج إلى المحافظة على التنافس القوي في هذا القطاع المهم من اقتصادنا".

وأعلنت الشركتان أنهما "ستطعنان بقوة" في القضية التي قالتا إنها تستند إلى سوء فهم لسوق خدمات النفط. وأكدت الشركتان أن الصفقة ستوفر للعملاء إمكانية أفضل للحصول على التقنية المتقدمة، كما أنها ستخفض تكلفة إنتاج النفط.