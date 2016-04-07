"تيسلا" الجديدة تخطف الأضواء بطلبات بـ10 مليارات دولار

تخطت قيمة طلبات سيارة "تيسلا" الجديدة 10 مليارات دولار، في حين يثير عدد الطلبات الأسئلة حول قدرة "تيسلا" على تلبيتها، وكان الآلاف من الزبائن في طوابير أمام معارض شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية لحجز سيارة لم يروها بعد، حيث سجلت الشركة 276 ألف طلبية لسيارتها الجديدة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت الشركة قد كشفت عن الموديل الثالث من سياراتها مساء الخميس بسعر 35 ألف دولار، ما يعني أنه في حال تحولت هذه الطلبات إلى مشتريات، ستجني Tesla إيرادات بـ10 مليارات دولار، وستتم أولى عمليات التسليم في نهاية عام 2017.

وتشير تقارير إعلامية بعد إعلان الشركة لسيارتها الجديدة أنها تلقت خلال يوم واحد من فتح باب طلبات الشراء للسيارة والتي ستكون متوفرة أواخر العالم المقبل أكثر من 115000 طلب شراء، وأعلنت لاحقا أن عدد الطلبات قد وصل إلى أكثر من 253000 طلب خلال أول 36 ساعة.

ومن المنتظر أن يصل إنتاج شركة تيسلا من السيارات الكهربائية حوالي 50 ألف سيارة سنوياً، وتسعى الشركة إلى زيادة معدل إنتاجها من السيارات إلى 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2020

يشار إلى أن سرعة السيارة الجديدة تصل إلى 215 ميل في الساعة، وهي بحجم أصغر مقارنة بالطرازين السابقين، وبإمكانها السفر لمسافة 500 كلم دون شحن كهربائي، وذلك بفضل تقنية الشحن الذاتي، إضافة إلى نظام الحماية الذاتية شبيه بنظام الطيار الذاتي.