أسعار النفط تعود للتعافي مع استمرار التذبذب

أسعار النفط تعاود التعافي وسط عدة تطورات، سواء التي تتعلق بالاقتصاد أو بالطلب أو بالمعروض، وقد أسهمت مؤشرات إيجابية من البنك الفيدرالي الأميركي بطمأنة السوق حول الاقتصاد الأميركي، وكذلك الاقتصاد الصيني، أما الطلب لا تزال المؤشرات إلى استمرار تعافي الطلب في البلدان الصناعية والنامية يدفع باتجاه استيعاب الفائض في سوق النفط، وأما المعروض فإن النفط الإيراني في أسواق النفط أقل بكثير من التوقعات السابقة، كذلك فإن إجمالي إنتاج النفط الأميركي ينخفض بوتيرة ثابتة وإن كانت أقل من التوقعات، وطبعاً معها استمرار خفض عدد منصات وأبراج الحفر في الولايات المتحده الأميركية، كما أن الإنتاج قد انخفض في عدد من البلدان مقارنة في عام 2015 ومنها كندا، كولومبيا، البرازيل، نفط بحر الشمال، وفيتنام وماليزيا، وفنزويلا وسط أوضاع غير مستقرة، كما أن التصريحات التي ترد قبيل اجتماع الدوحة في 17 ابريل 2016 تشير إلى أجواء إيجابية سواء من زيادة المشاركين أو التنسيق ما بين مختلف المنتجين كما هو الحال ما بين المنتجين في أميركا اللاتينية، أو تأكيد روسيا أنها ملتزمة بتثبيت الإنتاج، علاوة على التصريحات السعودية التي أكدت فيها عزمها الإيفاء باحتياجات الطلب متى ما وجدت، وهذا في أسواق تعاني من اختلال في ميزان الطلب والعرض تعتبر محدودة.

التصريحات من الوزير الفنزويلي تورد أن البداية في معالجة ميزان السوق هي تثبيت الإنتاج لأشهر، وإذا لم يتحقق التوازن سيتم اللجوء إلى خفض الإنتاج لاستعادة التوازن في السوق النفطية، وأن الأسعار المستهدفة المقبولة في سوق النفط هي أسعار ما بين 50 – 60 دولارا للبرميل.

وعموم التوقعات تصب في اتجاه التوازن يكون بصورة واضحة في النصف الثاني من عام 2016، مع ارتفاع وتيرة انخفاض إنتاج النفط الأميركي، وبدء سحوبات من المخزون النفطي، وارتفاع الطلب، ولكن تحقق توازن السوق النفطية لن يكون إلا في عام 2017 ومعه يمكن توقع تعافٍ فعلي في أسعار النفط، ومن الأمور الإيجابية التي تساعد في إيجاد أجواء إيجابية، هو بلوغ عموم الإنتاج الذروة ولا يوجد مجال لرفع الإنتاج إلا بشكل محدود متعلق فقط في إيران مقابل انخفاض في الإنتاج من خارج الأوبك لأول مرة منذ سنوات شهد فيها طفرة في الإنتاج، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات المئة دولار للبرميل.

ارتفعت مبيعات إيران من النفط الخام من 1.2 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2016 إلى 1.3 مليون برميل يومياً في شهر مارس 2016 وتشمل 510 ألف برميل يومياً إلى الصين، 236 ألف برميل يومياً إلى الهند، 122 ألف برميل يومياً إلى كوريا، 161 ألف برميل يومياً إلى اليابان، والباقي إلى أوروبا، وقد أعلنت إيران أن باعت للهند 360 ألف برميل يوميا من النفط الخام في شهر مارس 2016.

أنواع النفط الإيراني التي تم بيعها خلال شهر فبراير 2016 هي كالآتي: 439 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني الخفيف، 489 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني الثقيل، 192 ألف برميل يوميا من نفط فروزان، 68 ألف برميل يوميا من نفط سيري، 55 ألف برميل يوميا لافان، 65 ألف برميل يوميا سوروش، 11 ألف برميل يومياً نورزوز، 27 ألف برميل يوميا بهاريغان.

وتتناقل الأنباء أن إيران بدأت تقدم حسومات كبيرة باستهداف استعادة حصتها في أسواق النفط، مقارنة من النفوط السعودية التي تؤخذ كأسعار مرجعية للنفوط الخليجية في منطقة الخليج العربي.

لا يمكن إغفال السوق الصينية في أي تصور للمستقبل أو عند تقييم لأوضاع السوق الحالية، لأنها سوق واعدة فقد ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من منطقة الخليج العربي من 2.6 مليون برميل يومياً في عام 2011 (وقد كان إجمالي الورادات 5.1 مليون برميل يومياً) إلى 3.4 مليون برميل يوميا في عام 2015 (وقد كان إجمالي الواردات 6.7 مليون برميل يومياً)، واستفادت دول بعينها من هذه الزيادة، وهي على التوالي العراق، عمان، الإمارات، الكويت بينما لم يطرأ تغيير على واردات الصين من السعودية.

ارتفعت مبيعات السيارات في الأسواق الرئيسية في آسيا بنسبة 1.7% خلال عام 2015 مدعومة بارتفاع الطلب في السوق الصينية والهندية والتي استفادت من ضعف أسعار النفط الخام والتي شجعت ارتفاع شراء السيارات من قبل المستهلك النهائي.

وفي ظل هذه الأجواء تتوقع منظمة التجارة العالمية تنامي التجارة العالمية بوتيرة ضعيفة في 2016 وسيبلغ 2.8%، ويستأنف في 2017 عند نسبة 3.6% ولكنها أقل من خمسة بالمئة التي كانت تسجل منذ 1990.

وسط أجواء إيجابية، فإن توقعات أسعار النفط الخام لنفط الإشارة، تبدأ مسارا تصاعديا، وفي هذا السياق يتوقع بنك دويتشي وكذلك البيت الاستشاري بيرا بأن تدور الأسعار حول 47 دولارا للبرميل خلال السنة المالية 1 إبريل 2016 وتنتهي في 30 مارس 2017، وهي تعادل 40 دولارا للبرميل للخام الكويتي مقابل أسعار الموازنة حول 25 دولارا للبرميل.

البيت الاستشاري تيرنر ميسن الأميركي يتوقع النفط الأميركي عند 38 دولارا للبرميل خلال عام 2016 (يكافئ 32 دولارا للبرميل للكويتي)، 52 دولارا للبرميل خلال عام 2017 (يكافئ 46 دولارا للبرميل للكويتي)، 60 – 65 دولارا للبرميل خلال السنوات 2018 – 2020 (يكافئ 54 – 59 دولارا للبرميل للكويتي)، وأن يبقى النفط الصخري هو النفط الذي يضع سقفاً على أسعار النفط الخام (Marginal Barrel).

وتبقى الورقة الإيرانية وقدراتها على تصريف مبيعاتها من النفط الخام، والورقة الصينية وسط إصلاحات اقتصادية هي الأهم خلال المرحلة القادمة، بالاضافة إلى بدء سحوبات فعلية من المخزون النفطي العالمي، هي الأمور التي ستراقبها السوق النفطية خصوصا بعد اجتماع الدوحة وهو نقطة تحول في مسار الأحداث خلال عام 2016، وطبعاً تذبذب الأسعار بشكل يومي يخضع لانطباعات المضاربين في الأسواق الآجلة حول تطور أساسيات السوق.

ورغم أن السمة العامة لأسواق النفط الخام هي الوفرة النفطية وهي التي تظل تضغط على أسعار النفط، إلا أن خفض الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للعديد من الشركات النفطية بنسب تصل إلى 30% لسنتين متتابعتين يبقى أمراً يؤثر في ضمان نفط جديد تحتاجه السوق النفطية في المستقبل وهو ما يجب متابعته للوقوف على تأثيراته على مسار الأسعار في المستقبل.

* محلل نفطي كويتي