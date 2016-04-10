العبار للعربية: افتتاح أعلى برج بالعالم قبل إكسبو 2020

أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم، عن العناصر الهندسية والمعمارية للبرج الكائن في مشروع خور دبي، والذي يمثل المحور الرئيسي لمشروع خور دبي الممتد على مساحة 6 كلم مربعة.

وقال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار، لقناة "العربية" إن البرج الجديد سوف يكلف 3.65 مليار درهم، أي ما يوازي مليار دولار أميركي، مؤكدا أن افتتاح البرج سيسبق إكسبو 2020.

وكشفت شركة إعمار العقارية أن قيمة البرج الجديد المتوقع البدء في الأعمال الإنشائية له في يونيو أو يوليو القادم ستصل إلى مليار دولار أميركي.

كما ستعلن الشركة عن ارتفاع البرج عند اقتراب موعد الانتهاء من تشييده والمتوقع في عام 2020، ومن المتوقع أن يكون أعلى من برج خليفة، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

أما بالنسبة لتمويل المشروع فمن المتوقع أن يكون 50% منه ذاتي، و50% تمويل خارجي.