الكويت تقترض 10.2 مليارات دولار لمشروع الوقود البيئي

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، الاثنين، إن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاق قرض مجمع بقيمة 900 مليون دينار مع بنوك محلية، كما تتفاوض مع بنوك أجنبية للحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار، وذلك لتمويل مشروع الوقود البيئي، ما يعادل 10.2 مليارات دولار.

وقال محمد غازي المطيري للصحافيين على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز "نتوقع الانتهاء من مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار من بنوك أجنبية خلال ثلاثة أشهر لتمويل مشروع الوقود البيئي".

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية، كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

وكان المطيري قال في وقت سابق يوم الاثنين، إن العمل في مشروع الوقود البيئي يمضي قدما حسب الخطة الموضوعة، وإنه تم الانتهاء من تنفيذ 50 بالمئة من المشروع حتى الآن وإنفاق 1.6 مليار دينار.