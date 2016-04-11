برنت يرتفع عند 42 دولاراً بعد هبوط المخزونات الأميركية

واصلت اليوم الاثنين أسعار النفط ارتفاعها الكبير الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب تراجع المخزونات وعمليات الحفر في الولايات المتحدة، في حين أدى توقف عمليات إنتاج للنفط وآمال بأن تجمد الدول المصدرة الإنتاج إلى تعزيز الأسعار العالمية.

في نفس الوقت قال محللون إن الطلب العالمي على النفط قد يتسارع أيضا مما يساعد على تعزيز سوق تعاني من تخمة من المعروض منذ منتصف 2014.

وبلغت أسعار تعاقدات الخام الأميركي 40.14 دولار للبرميل الساعة 0024 بتوقيت غرينتش بارتفاع 42 سنتا أو 1.1% عن آخر مستوى لها عند الإغلاق.

وارتفع برنت 32 سنتا أو 0.8% إلى 42.26 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات الطاقة الأميركية قلصت عدد حفارات النفط لثالث أسبوع على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2009 وذلك في الوقت الذي خفضت فيه شركات الطاقة النفقات.

وكان تراجع في مخزونات النفط الأميركية قد دعم من قبل أسعار النفط في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برنت نتيجة توقف بعض الإنتاج في بحر الشمال وغرب إفريقيا، إضافة إلى آمال أن يؤدي اجتماع للدول المصدرة من المقرر عقده في 17 إبريل إلى اتفاق على كبح الإنتاج المفرط والذي شهد إنتاج ما لا يقل عن مليون برميل يوميا أكثر من الطلب.