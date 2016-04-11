وزارة النقل و«أوبر وكريم »وخط البلدة

لم أجد "قرارا" من وزارة النقل مباشرا بوقف خدمات التوصيل من خلال "أوبر وكريم" كل ما قرأت هي "إعادة تنظيم" بصورة أو بأخرى، وهنا لا أحد ضد التنظيم والنظام والضبط والربط، لا أحد يختلف على ذلك، من حيث التطبيقات الإلكترونية أو التأمين أو مظلة قانونية وغيره، كل ذلك لا أحد يقف أو يعترض عليه، ولكن السؤال هنا،ل ماذا وزارة النقل "تأخرت" في هذا التنظيم "لسائقي الأجرة من تاكسي وليموزين وخط البلدة" الذي أصبح عاملا أساسيا في فوضى المرور والتجول اليومي، لا أحد يملك إحصاء عن عدد "سيارات الليموزين" التي تجوب الشوارع وسببت زحاما وفوضى لا حدود لها، ولا تعمل بعدادات للأجرة أو احتساب للقيمة، ولا أجد من يراقب هذه السيارات -تاكسي وليموزين- من داخل السيارات من نظافة أو جودة السيارات والمشهد العام يكفي كثيرا، ولا لباس موحد لهم، أما "خط البلدة" فلا زال عاملا مهما في فوضى الشوارع كم عمر آخر سيارة من هذا النوع والأثر البيئي لها وما تتركه بشوارعنا؟ وأرجو الذهاب للمطارات سواء بالرياض أو جدة ونرى من يمارس فوضى النقل بسيارة خاصة أو باص أو غيره، وتمل من كلمة فوضى، ماذا عن هذا الوضع وأين وزارة النقل من كل هذا، وهي من ترك شوارعنا وشركات النقل بدون أي أثر مباشر لها، فلا ألمس هذا الأثر من "سيارات الليموزين- التاكسي- عمالة تدير النقل بطريقتها بباصات وغيره- خط البلدة" أين إسهامات وزارة النقل في حل مشكلة النقل للجامعات أو المدراس، لماذا لم تؤسس شركات نقل منظمة ومراقبة وتخضع لضوابط وزارة النقل، هل وزارة النقل مقتنعة بما يحدث من سيارات "الليموزين- والتاكسي- وخط البلدة- والعمالة التي تدير النقل الخاص للمعلمات والطالبات" ماذا يحدث ياوزارة النقل؟!

لست هنا للدفاع عن "أوبر وكريم" بل لماذا الوقوف هنا فقط؟؟ بل المطلوب فتح كل ملفات النقل التي هي "عثرة" كبيرة ولدينا وشوارعنا تتحدث من الزحام والفوضى التي تحدث، ماهو دور وزارة النقل؟ ماهو أثرها الحقيقي؟ حقيقة لا أجده ولا يلمس أبدا، وهذا أصبح معاناة خاصة للمرأة التي وجدت خدمة مميزة وآمنة ونظيفة وسهلة وراقية من خلال "أوبر وكريم" على وزارة النقل إن كانت فشلت في النقل أن تحوله للقطاع الخاص، وهو كما يحدث الأن من خلال "أوبر وكريم" أو من يأتي بعدها، على وزارة النقل أن تكون مشجعة ومحفزة وداعمة وتسعد بذلك، بحكم أن دورها مغيب وغير حاضر في النقل بشوارعنا اليوم، هل لديكم حلول غير خلق العثرات والمصاعب؟!.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "