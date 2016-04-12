النفط يحافظ على مكاسبه الأخيرة عند 40 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لكن عقود برنت والخام الأميركي كليهما ظلت فوق مستوى 40 دولارا للبرميل في انتظار الأسواق الاجتماع المرتقب لمنتجي الخام الرئيسيين لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج لكبح تخمة كبيرة في الإمدادات.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 19 سنتا إلى 40.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.6 بالمئة.

ونزلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا إلى 42.61 دولار للبرميل، لكنها تبقى على بعد 45 سنتا فقط من أعلى مستوى لها هذا العام والذي سجلته أمس الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".

ويستعد منتجو النفط الرئيسيون -مع استثناء الولايات المتحدة- للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد القادم. وسيناقشون إجراءات لكبح وفرة ضخمة في الإمدادات تتلقى ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من الخام الفائض عن الطلب.

ويتوقع معظم المحللين أنه إذا جمد المنتجون الإنتاج عند المستويات الحالية والتي تتجاوز الاستهلاك وتقترب من مستويات قياسية مرتفعة فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر في التغلب على تخمة الإمدادات.