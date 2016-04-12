اليابان تشدد الإجراءات الرقابية للحد من صعود الين

جدد وزير المالية الياباني، تارو أسو، اليوم الثلاثاء، تحذيره بشأن صعود الين، قائلا إنه سيتخذ الخطوات الضرورية إذا رصدت تحركات من جانب واحد أو مضاربات في سوق العملة.

وقال أسو إنه يعتقد أن بإمكانه اتخاذ إجراءات استنادا إلى اتفاق لمجموعة العشرين بأن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة تلحق الضرر بالاستقرار المالي، وفقا لوكالة "رويترز".

ودفعت تعليقات أسو العملة اليابانية للتراجع إلى مستويات فوق 108 ينات مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية من أعلى مستوى لها في 17 شهرا البالغ 107.63 ين الذي قفزت إليه يوم الاثنين بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيسير بخطى بطيئة في رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.