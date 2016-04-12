اليونان ودائنوها يؤجلون مراجعة برنامج الدعم المالي

قال وزير المالية اليوناني، إيوكليد تساكالوتوس، إن اليونان ودائنيها الدوليين أرجأوا في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن مراجعة حاسمة لبرنامج الدعم المالي على أن تستأنف عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا الأسبوع.

وأبلغ تساكالوتوس الصحافيين أن ممثلي الدائنين الذين مكثوا في أثينا لأكثر من أسبوع سيعودون يوم الاثنين القادم بعد انتهاء اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن بهدف إبرام اتفاق بحلول 22 أبريل، وهو الموعد المقرر لإجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

وأضاف قائلا "الحكومة اليونانية والمؤسسات الأربع متفقون على أنه حدث تقدم" في إشارة إلى مؤسسات أوروبية وصندوق النقد الولي.

ومراجعة التقدم الذي حققته اليونان بمقتضى اتفاق الدعم المالي الذي توصل إليه الجانبان في يوليو الماضي متعثرة منذ أشهر فيما يرجع بشكل رئيسي إلى خلافات بين الدائنين حول العجز المتوقع في الميزانية اليونانية بحلول عام 2018 وعزوف أثينا عن اتخاذ إجراءات لا تلقى قبولا شعبيا.

ومازالت الخلافات بين الدائنين أنفسهم قائمة. وقال مصدر قريب من المحادثات إن "معظم القضايا" مازالت مفتوحة.

ومن شأن مراجعة إيجابية أن تفرج عن مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو لليونان. وتحتاج أثينا بشدة هذه الأموال لتسديد مستحقات قروض بقيمة 3.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في يوليو وأيضا فواتير محلية غير مدفوعة.