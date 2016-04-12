"سابك" تقر توزيع 3 ريالات للسهم في 24 أبريل

وافقت عمومية الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بإجمالي 16,5 مليار ريال وبنسبة 55% من رأس المال بواقع 5,5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 55% من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع مبلغ 7,500,000,000 ريال بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2015 والتي تمثل 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2015 بقيمة 9,000,000,000 ريال بواقع 3 ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيكون الصرف بتاريخ 24/4/2016.

الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 أبريل 2016 بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

– الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابه. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015.

– الموافقة على اختيار أربعة أعضاء (يكون من بينهم على الأقل ثلاثة أعضاء مستقلين وذلك وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية) من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بناء على القواعد المنظمة لتكوين مجلس الإدارة والمشار إليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علما بأنه تم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة. وقد تم انتخاب كل من الأستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي (عضو مستقل) والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى (عضو مستقل) والدكتور خالد بن حمزه نحاس (عضو مستقل).